Roger Köppel war der wohl umstrittenste Nationalrat der letzten beiden Legislaturen. Mit Rekordergebnissen gewählt, laut und provozierend am Rednerpult, verloren in der politischen Feinmechanik – aber: ein Faszinosum.

Nun tritt er nicht mehr an. Acht Jahre lang war Köppel im Bundeshaus, bewirkt hat er so gut wie nichts. Warum eigentlich? Was sind die Gründe für seinen Rücktritt? Und was wird er in Zukunft tun?

Diese Fragen diskutiert das aktuelle Politbüro. Zu Gast sind Raphaela Birrer, Markus Häfliger und Fabian Renz. Gastgeber ist Philipp Loser.

