Designer Alex Innes – Der exklusivste Job der Autowelt Vier Autos in einem knappen Jahrzehnt: Als Coachbuilding-Designer für die exklusivsten Fahrzeuge von Rolls-Royce hat Alex Innes den aussergewöhnlichsten Job seiner Zunft – und einen mit Zukunft. Peter Weissenberg

Der Designer Alex Innes ist bei Rolls-Royce für die exklusiven Einzelanfertigungen zuständig. Foto: Rolls-Royce

Wer in diesen Tagen auf einem der grossen Jobportale nach einer Anstellung als Autodesigner sucht, der findet gleich ein paar Dutzend Offerten, meist von Zulieferfirmen der Branche. Infotainment-Oberflächen, Tasten und Schalter oder verschiedene Abdeckungen: Das sind so die Inhalte, mit denen sich die aufstrebenden Gestalter in den kommenden Jahren befassen dürfen. Als einziger Hersteller im Portal sucht BMW zudem eine Kreativkraft, die Display-Grafiken aufhübschen soll. Aller Anfang ist eben schwer – und manchmal auch lange, lange, langweilig, bis es irgendwann ans Gestalten eines Autos geht.