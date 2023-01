Seit langem in der Kritik: Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht begrüsst den französischen Minister Sébastien Lecornu bei seinem Besuch in Berlin. Foto. Keystone

Christine Lambrecht macht den Platz an der Spitze des deutschen Verteidigungsministeriums frei. Endlich ist wohl auch der SPD-Politikerin klargeworden, dass sie nicht dazu in der Lage ist, die politische Zeitenwende, die Kanzler Olaf Scholz im Februar vor einem Jahr ausgerufen hat, in der Bundeswehr zu vollziehen.



Verflogen ist der grosse Schwung, der mit der Ankündigung verbunden war, 100 Milliarden Euro extra in die Truppe zu stecken. Stattdessen stellte sich ein bitteres Gefühl ein: In der Ukraine herrscht Krieg, aber bei der Bundeswehr läuft alles weiter wie eh und je. Und fast nichts funktioniert. Dafür fiel Lambrecht durch peinliche Auftritte auf und machte sich und die Truppe zum Gespött.