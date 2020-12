Kriegsrecht-Diskussion in den USA – Der Fanatiker träumt von einem Putsch Der abgewählte US-Präsident hat sich in einer Parallelwelt eingeigelt. Donald Trump soll mit seinem früheren Sicherheitsberater Michael Flynn sogar über die Verhängung des Kriegsrechts diskutiert haben. Hubert Wetzel aus Washington

Denkt laut über einen Staatsstreich nach: Michael Flynn. Foto: Jim Lo Scalzo (Keystone)

Am vergangenen Freitag schickte General Mark Milley einen Brief an den Kongress. Zwei demokratische Abgeordnete hatten gefragt, was er als Chef des US-Generalstabs tun würde, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, der mit allen erdenklichen politischen und juristischen Tricks gegen seine Wahlniederlage ankämpft, auch das Militär für seine Zwecken einzuspannen versuchen würde. Milleys Antwort war klar. «Ich glaube zutiefst an das Prinzip eines unpolitischen US-Militärs», schrieb er. «Sollten einige Aspekte der Wahl umstritten sein, dann haben nach dem Gesetz die Gerichte und der Kongress die Aufgabe, diese Streitigkeiten zu lösen, nicht das Militär. Ich sehe dabei keine Rolle für die US-Streitkräfte.»

Das klang sehr selbstverständlich und normal. Allein die Tatsache, dass es die Anfrage und die Antwort gab, zeigt allerdings, dass die Lage in den USA nicht normal ist. Im Gegenteil: Sie ist so unnormal, dass zwei Abgeordnete den Generalstabschef fragen, ob er Truppen einsetzen würde, um Donald Trump dabei zu helfen, Präsident zu bleiben. Und dass der General versichern muss, das werde er nicht tun. «Ich werde keinen rechtswidrigen Befehl ausführen», schrieb Milley.

Wie eine Königstragödie von Shakespeare

Es gab Zeiten, da musste man ins Theater gehen und sich eine Königstragödie von William Shakespeare anschauen, wenn man einen verbitterten Herrscher sehen wollte, der sich an die Macht klammert, während die Welt um ihn in Trümmer fällt. Heute reicht ein Blick auf die Tweets von Donald Trump. Der abgewählte Präsident hat sich in einer Parallelwelt eingeigelt. In dieser Welt hat er die Wahl haushoch gewonnen, der Demokrat Joe Biden will ihm den Sieg stehlen, aber Trump kann, wenn er nur hart genug kämpft und nicht von all den feigen Republikanern im Stich gelassen wird, am Ende doch noch gewinnen. Nichts davon hat einen nennenswerten Bezug zur Wahrheit, aber das stört Trump nicht.

Ein gewisses Mass an Realitätsverweigerung zieht sich durch Trumps gesamte Präsidentschaft. In den vergangenen Tagen scheint die Stimmung im Weissen Haus aber noch einmal deutlich düsterer geworden zu sein. So düster, dass selbst hartgesottene Mitarbeiter, die Trumps Launen und erratische Entscheidungen bisher ertragen oder sogar gefördert haben, langsam Angst bekommen.

«Es ist unmöglich, sich keine Sorgen zu machen», sagt ein Mitarbeiter des Präsidenten.

Anders ist kaum zu erklären, warum am Wochenende die beiden bestinformierten Trump-Berichterstatter in Washington, Maggie Haberman von der «New York Times» und Jonathan Swan von «Axios», mit sehr ähnlichen Geschichten auf dem Markt waren, die offenbar gezielt gestreut worden waren. Der Präsident verbringe den grössten Teil des Tages damit, sich mit «Verschwörungsdeppen» zu unterhalten, die ihn ermutigten, bloss nicht aufzugeben, hiess es darin. «Es ist unmöglich, sich keine Sorgen zu machen», zitierte Swan einen Mitarbeiter des Präsidenten. «Die Leute, die nervös werden, sind keine Bürokratenweicheier. Es sind Leute, die schon mehr Irrsinn und Chaos erlebt haben als je ein Regierungsmitarbeiter vor ihnen.»

Uneinsichtig: Noch-US-Präsident Donald Trump. Foto: Leah Millis (Reuters)

Ausgelöst wurde der Alarm offenbar durch ein Treffen im Weissen Haus am Freitag. Gäste des Präsidenten waren die Anwältin Sidney Powell, eine Anhängerin von Verschwörungstheorien, und der pensionierte General Michael Flynn. Er war 2017 für kurze Zeit Trumps Sicherheitsberater, musste dann aber gehen, weil er das FBI und Vizepräsident Mike Pence über seine Kontakte mit Russland belogen hatte. Er wurde wegen Meineids verurteilt, vor einigen Tagen jedoch hat Trump ihn begnadigt. Flynn ist ein strammer Trump-Unterstützer, und von ihm stammt der Plan, der Präsident solle doch das Kriegsrecht ausrufen und die Wahl in jenen Bundesstaaten, in denen er knapp verloren hat, vom Militär wiederholen lassen. Mit einem ähnlichen Vorschlag hatte sich vor einigen Tagen bereits der Anführer einer der grössten rechten Milizen im Land, der Oath Keepers, zu Wort gemeldet. Seine Leute stünden bereit, die Wiederholung der Wahl zu überwachen, schrieb er. Laut «New York Times» bat Trump Flynn am Freitag, ihm diese Sache doch einmal genauer zu erklären.

Flynns Plan ist genau das Szenario, das die beiden Demokratinnen im Hinterkopf hatten, als sie Generalstabschef Milley nach der Rolle des Militärs befragten: Was macht die Armee, wenn der Präsident einen derartigen Angriff auf Amerikas Demokratie befiehlt? Es war wohl Zufall, dass Milleys ablehnende Antwort an dem Tag im Kongress eintraf, an dem Trump sich mit Flynn traf.