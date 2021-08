55. Minute

Tor

Und voilà, das 6:0 ist Tatsache. Cabral zieht mit dem Ball einfach mal los und spielt Zhegrova vor dem Strafrau an. Dieser kann in aller Ruhe mit dem Ball Richtung Mitte marschieren, an zwei Sion-Spielern vorbei, und den Ball in der rechten unteren Torecke versorgen. Da kommt viel zu wenig Gegenwehr von den Gästen, das geht alles zu einfach.