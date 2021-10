Liveticker: Etoile Carouge – FC Basel - Der FCB scheitert im Cup-Achtelfinal an Carouge

Der FC Basel scheitert im Schweizer Cup

Nach den Young Boys und dem FC Zürich scheitert auch der FC Basel im Achtelfinal des Schweizer Cups. Die Basler unterliegen dem stark aufspielenden Promotion-League-Club Etoile Carouge mit 0:1. Das Team von Patrick Rahmen zeigte in Genf über weite Strecken einen schwachen Auftritt. Offensiv gelang es dem Leader der Super League kaum einmal, die Carouge-Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Und in der Defensive hatten die Basler Mühe mit dem schnellen Umschalten von Carouge. Auch nach dem Führungstreffer der Gastgeber in der 52. Minute durch Romain Kursner konnte der FCB nicht wirklich reagieren. Erst spät in der Nachspielzeit kamen die Basler durch Cabral zu einer guten Chance auf den Ausgleich. Der Brasilianer scheitert aber an Carouge-Torhüter Chappot.