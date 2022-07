Winterthur

Neue Saison, neues Glück?

2017 ist der FCB letztmals Schweizer Meister geworden, trotzdem sind auch in diesem Jahr die Erwartungen der Fans an die Mannschaft so hoch wie eh und je. Der FCB muss auch in der neuen Spielzeit darum bemüht sein, die eigene Marke zu stärken, die Attraktivität des Gesamtprodukts zu erhöhen.