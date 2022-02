Liveticker: FCB - Lausanne - Der FC Basel will gegen Lausanne zurück auf die Siegesstrasse

Die Ausgangslage

Der FC Basel rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenrang der Super League, zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten YB. Mit einem Sieg können die Basler vorübergehend am Meister vorbeiziehen, der morgen um 16.30 Uhr auswärts in Zürich bei GC antritt. Die Gäste aus Lausanne sind in der Liga seit sieben Spielen sieglos und sind Tabellenletzter. Der FCB geht also als klarer Favorit in die Partie, wenngleich Rotblau in den letzten vier Begegnungen mit den Westschweizern jeweils nicht über ein Remis hinauskam.