Fussball 2. Liga – Der FC Phönix jubelt nach jeder Grätsche – und am Schluss Der 1:0-Sieg der Seemer in Oerlikon gegen den Aufstiegskandidaten Zürich City ist einer sehr leidenschaftlichen Mannschaftsleistung zu verdanken. Urs Kindhauser

Phönix Seens Torschütze Marco Galasso (links) demonstriert die Aufsässigkeit, die sein Team auszeichnet. Foto: Urs Kindhauser

Das hätte vor zehn Tagen kaum jemand gedacht, als Phönix Seen auf dem Rietsamen gegen Wiesendangen nicht nur 0:2 verlor, sondern komplett chancenlos war: dass dieselbe Mannschaft im nächsten Spiel auswärts gegen den Aufstiegsaspiranten 1:0 Zürich City gewinnen könnte. Also sagte Trainer Manuel Trashorras: «Eigentlich sprach nicht viel für uns. Aber die Mannschaft zeigte vor allem das, was in Wiesendangen fehlte: Leidenschaft.»