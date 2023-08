Eine halbe Million gesammelt – Der FC Seuzach hat das Geld für den neuen Kunstrasen zusammen Die Arbeiten am Kunstrasenplatz auf dem Rolli haben begonnen. Das Geld dafür hat der FC Seuzach zu grossen Teilen selbst gesammelt. Fabienne Grimm

Die Bauarbeiten am Kunstrasenfeld im Rolli haben Mitte Juni begonnen. Foto: Madeleine Schoder

Auf dem Rolli in Seuzach herrscht Hochbetrieb. Mitte Juni haben die Erneuerungsarbeiten am Kunstrasenfeld auf der Sportanlage begonnen. Nun präparieren Bagger und Walzen den Boden so, dass dort der neue Rasen ausgelegt werden kann. «Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, und wir sind im Plan», sagt Matthias Aeppli, Präsident des FC Seuzach, auf Anfrage.