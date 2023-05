Fussball 2. Liga – Der FC Seuzach rüstet sich für den Cup-Halbfinal Mit dem 3:1-Heimsieg gegen Bassersdorf sichert sich Seuzach den Ligaerhalt. Die Geschichte des Spiels schreibt Caner Türkmen. Urs Kindhauser

Das Comeback des Seuzacher Torjägers Caner Türkmen nach über einem Jahr Verletzungspause war die grosse Geschichte des Spiels. Und er traf schon wieder. Foto: Urs Kindhauser

«Ich bin sicher, ich habe in dieser Saison noch vier Spiele vor mir», sagte Caner Türkmen nach dem 3:1-Sieg vom Pfingstsamstag gegen Bassersdorf. Das wären zwei in der Meisterschaft und zwei im Cup, den Halbfinal vom kommenden Donnerstag in Greifensee und den Final am 24. Juni. Türkmen war erst in der 67. Minute eingewechselt worden. Und doch war dieser Match vor allem die Geschichte des Seuzemer Mittelstürmers. Denn es war sein erster Einsatz, seitdem er im Mai letzten Jahres einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Er krönte den Tag mit seinem Tor zum 3:1 in der Nachspielzeit. Es war ein Treffer von künstlerischem Wert, denn Türkmen erzielte ihn mit der Hacke. Das zeigt, was er für sein Team wert ist.