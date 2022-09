Fussball 2. Liga – Der FC Seuzach verliert auch beim SC Veltheim Seuzach bezieht mit dem 1:3 auf dem Flüeli die dritte Niederlage innert einer Woche und muss sich nach hinten orientieren. Veltheim dagegen kommt im vierten Anlauf zum ersten Saisonsieg. Urs Kindhauser , Enzo Lopardo (Fotos)

Der Veltemer Diego Ciccone (vorne), hier im Duell mit Noah Schmied, erzielte das 2:0 mit einem Weitschuss. Foto: Enzo Lopardo

Zwei Derbys innert weniger als 48 Stunden – was will das Fussballerherz mehr? Vor allem die Seuzacher Herzen, die viele Jahre lang auf solche Nachbarschaftsduelle verzichten mussten. Nur muss man beim FC Seuzach noch lernen, wie man Derbys gewinnt. Denn auf das 0:2 zu Hause gegen Phönix Seen vom Donnerstag folgte am Samstag ein 1:3 beim SC Veltheim. Beide Partien hätte man nicht verlieren müssen, diejenige auf dem Veltemer Flüeli wohl auch nicht dürfen. Besser sieht die Derbybilanz für Veltheim aus. Auf das 1:1 am in Wiesendangen folgte zwei Tage später der Erfolg gegen Seuzach, der erste Saisonsieg überhaupt.