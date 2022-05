Fussball, 2. Liga: Derbysieg – Der FC Töss erzwingt das Glück Phönix Seen war in Töss lange Zeit die etwas bessere Mannschaft. Die abstiegsgefährdeten Gastgeber aber konnten im entscheidenden Moment mit dem Druck umgehen. Markus Wyss

Setzt sich im Laufduell und später mit dem FC Töss im Derby durch: Eliano Mottola lässt Tobias Von Arx von Phönix Seen stehen. Foto: Madeleine Schoder

Das Stadtderby zwischen Töss und Phönix Seen war aus drei Gründen speziell. Beim Gastgeber standen gleich neun Spieler in der Startaufstellung, die früher einmal das Dress des Gegners getragen haben. Dazu kommt Trainer Abramo D'Aversa, der viele Jahre lang die Seemer an der Spitze der 2. Liga gecoacht hat. Als Drittes kam der Umstand hinzu, dass die abstiegsgefährdeten Tössemer nach der 2:3-Niederlage vor einer Woche in Diessenhofen massiv unter Druck standen.