Fussball 3. Liga – Der FC Töss gewinnt

Spitzenkampf in extremis Ein Tor von Murat Yildiz bescherte dem Zweitligaabsteiger in Rümlang einen 1:0-Sieg. Der sofortige Wiederaufstieg ist greifbar. Markus Wyss

Auch in Rümlang (links David Fischer) blieb der FC Töss, Sandro Malis am Ball, ungeschlagen und feierte im neunten Spiel den siebten Saisonsieg. Foto: Sibylle Meier

Der «Aufstiegsexpress FC Töss» rollt unaufhaltsam Richtung 2. Liga zurück. Beim vor der Partie auf Rang 4 platzierten Rümlang gewann die Mannschaft von Trainer Abramo D'Aversa 1:0. Der 32-jährige Murat Yildiz erzielte den goldenen Treffer in der Nachspielzeit, indem er eine Freistossflanke von Filip Petronijevic über die Linie drücken konnte. Mit einem Sieg hätte Rümlang in der Rangliste bis auf drei Punkte an den Tabellenführer heranrücken können.