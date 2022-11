Fussball: 1:1 gegen Herrliberg – Der FC Wiesendangen muss sich mit einem Punkt begnügen Im letzten Heimspiel des Jahres kommt der Zweitligist gegen den Aufsteiger Herrliberg nicht über ein 1:1 hinaus. Die positive Zwischenbilanz des Wiesendanger Trainers Mike Kollers trübt der Punktverlust nicht. Peter Weiss

In Bedrängnis: Noel Lauener (links) und seine Herrliberger Mitspieler machen Nik Grabo und Wiesendangen das Leben schwer. Foto: Madeleine Schoder

«Wir haben eine gute Vorrunde gespielt, im Moment haben wir ja einen Lauf», kommentierte Wiesendangens Cheftrainer Mike Koller. Tatsächlich blieb seine Mannschaft mit dem 1:1 gegen Herrliberg im fünften Meisterschafts-Match in Serie ungeschlagen. «Die Schwierigkeiten, die wir am Anfang hatten, sind auch gut erklärbar», fügte er an. Nach einer langen Vorbereitungszeit und einem intensiven Fussball-Frühling, der für sein Team erst Ende Juni mit der Niederlage im Final des Zürcher Regionalcups endete, hätten seine Spieler eine längere Sommerpause als sonst benötigt. «Es war wichtig, dass die Jungs einmal Luft holen», erklärte Koller. Danach hätten sie freilich bis Mitte September gebraucht, um ihren Fussball mit der typischen, hohen Intensität wieder auf den Platz zu bringen. Das Remis gegen den Aufsteiger vom Zürichsee änderte wenig an Kollers positivem Bild. «In dieser Gruppe kann jeder jeden schlagen – wichtig ist, dass wir heute einen Punkt mitgenommen haben», sagte Koller.