Spitzenteam in der 2. Liga – Der FC Wiesendangen sorgt für Begeisterung Bei keinem Zweitligisten im Gebiet des Zürcher Fussball-Verbandes wird so frenetisch gejubelt wie in Wiesendangen. Gegen Brüttisellen-Dietlikon führten drei schöne Angriffe zum 3:0-Sieg. Markus Wyss

Wiesendangens Tobias Meli sorgte immer wieder für Unruhe bei Brüttisellen-Dietlikon und Torhüter Salangan Theivendran. Madeleine Schoder

Die Stehplatzrampen auf dem Sportplatz Rietsamen zwischen Clubhaus und Spielfeld sind in der Regel gut gefüllt. Dort können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch sitzen, wenn sie wollen und das Wetter es zulässt. Sicher ist aber eines: Schiessen die Wiesendanger ein Tor oder lassen sie sich nach einem Sieg von ihren treuen Anhängern feiern, klatschen alle. Im gleichen Rhythmus.

Viermal geschah dies im Meisterschaftsspiel gegen Brüttisellen-Dietlikon. Nach den drei Wiesendanger Toren und nach Spielende, als sich die gesamte Mannschaft von ihren Fans verabschiedete. Schwungvoll am Prozedere ist auch die Musik, die das Ganze begleitet. Nach den Goals der Gastgeber erklingt seit sieben Jahren in immenser Lautstärke das Stück «I'm Gonna Be (500 Miles)» der Gruppe «The Proclaimers».