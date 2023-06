Nächster Zuzug – Der FC Winterthur baut weiter an seinem neuen Team Basil Stillhart wechselt zum FC Winterthur. Der Innenverteidiger kommt aus St. Gallen. Gregory von Ballmoos

Basil Stillhart verstärkt den FC Winterthur. Zuletzt war er bei St. Gallen unter Vertrag. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Zuzug Nummer 5 für den FC Winterthur in diesem Sommer. Sportchef Oliver Kaiser sagt im Landbote-Interview am Mittwoch schon, dass der Transfermarkt aktuell mehr interessante Spieler hergibt als im letzten Jahr. Nun hat der FCW wieder zugeschlagen.

Mitte Juni wurde bekannt, dass Basil Stillhart und der FC St. Gallen den Vertrag auflösen, trotz der tragenden Rolle, die der Innenverteidiger in der letzten Saison durchaus im Team von Peter Zeidler hatte. Stillhart stand in 2 von 3 Spielen in der Startelf und erzielte drei Tore. Nun wechselt der polyvalent einsetzbare Stillhart zum FC Winterthur.

150 Super-League-Spiele

Mit ihm verstärken die Winterthurer ihre Abwehr und Sportchef Oliver Kaiser macht wahr, was er bereits angekündigt hatte: Noch einen zusätzlichen Spieler für jede Reihe. Stillhart dürfte in der Abwehr des FCW eine Führungsrolle übernehmen. Er ist mit seinen 29 Jahren im besten Fussballalter, bringt aber auch die Erfahrung von 150 Super-League-Spielen mit – so viel wie kein anderer Winterthurer.

Stillhart spielte lange für den FC Wil und den FC Thun, die letzten drei Saisons war er in St. Gallen. Beim FCW hat Stillhart, der in Sirnach aufgewachsen ist, einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

