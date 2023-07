Klarer Sieg im Test – Der FC Winterthur bezwingt auch Brühl Auf dem Sportplatz Steinacker bezwang der FC Winterthur den SC Brühl klar mit 5:0. Dabei trafen fünf verschiedene Spieler. Gregory von Ballmoos

Nishan Burkart kommt mit viel Zug über die linke Seite. Seine Hereingabe findet aber oft keinen Abnehmer. Foto: Gregory von Ballmoos

Der FC Winterthur fährt im dritten Testspiel der Saison den dritten Sieg ein. Gegen den SC Brühl aus der Promotion League gewinnen die Winterthurer 5:0. So weit, so gut, doch die Partie begann mit einer Hiobsbotschaft für die Winterthurer. Francisco Rodriguez humpelte nach dem Spiel in Zivil über den Platz.

Er ist der nächste FCW-Spieler, der verletzt ausfällt. Adrian Gantenbein, Samir Ramizi, Granit Lekaj und Neftali Manzambi sind die anderen. Rodriguez erwischte es nach nur wenigen Sekunden Spielzeit. Es zwickte offensichtlich im Oberschenkel.

Weil die Ersatzspieler erst für die zweite Halbzeit vorgesehen waren, dauerte es fast 10 Minuten, bis Randy Schneider bereit war, um Rodriguez zu ersetzen. Der FCW agierte so lange nur zu zehnt – das Spiel war auch darum ausgeglichen. Erst in der 25. Minute brachte Yannick Schmid den FCW mit einem Kopfball nach einem Corner von ebendiesem Schneider in Führung. Das Tor, es sorgte nicht für die gewünschte Befreiung. Der FCW spielte nicht so leicht auf wie noch gegen YF Juventus oder den FC Aarau. Defensiv liessen sie gegen den ehemaligen FCWler und Fast-Challenge-League-Rekordtorschütze Silvio zwar nichts anbrennen, aber in der Offensivbewegung fehlten die Präzision, die Überzeugung und die Präsenz im Strafraum.

Fünf Tore von fünf Torschützen

Erst mit dem Pausenpfiff brachte Roman Buess die Winterthurer mit 2:0 in Führung. Es war ein schön zu Ende gespielter Angriff. Nach einem Ballverlust der St. Galler schalteten die Winterthurer schnell um. Thibault Corbaz lancierte Carmine Chiappetta auf rechts, dieser schickte Buess. Der Winterthurer Captain traf die Lattenunterkante. Es war das spielerische Highlight der ganzen Partie.

Denn die Tore zum 3:0, zum 4:0 und zum 5:0 fielen in der zweiten Halbzeit und waren entweder Standardtore oder Eigenfehler der Unterklassigen. Das 3:0 erzielte Luca Zuffi per Freistoss, Albin Turkes das 4:0 per Kopf nach einer Zuffi-Ecke und Nishan Burkart das 5:0 nach einem Fehler der Brühler Abwehr. Burkart erkämpfte sich einen bereits verloren geglaubten Ball und schlenzte ihn ins weite Eck.

So gut, wie sich das Resultat liest, so deutlich kann es täuschen. Die St. Galler waren keineswegs chancenlos. Sie hatten zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei sehr gute Möglichkeiten und kurz vor Schluss sogar einen Lattenschuss zu verzeichnen.

FC Winterthur - SC Brühl 5:0 (2:0) Steinacker. – SR: Drmic. – 600 Zuschauende. Tore: 25. Schimd (Schneider) 1:0. 45. Buess (Chiappetta) 2:0. 53. Zuffi 3:0. 60. Turkes (Zuffi) 4:0. 66. Burkart 5:0. FCW: Pukaj; Gonçalves (46. Sidler), Schmid (46. Gelmi), Lüthi (46. Stillhart), Diaby (46. Schättin); Jankewitz (46. Arnold), Corbaz (46. Zuffi); Chiappetta (46. Ballet), Rodriguez (9. Schneider / 72. Holenstein), Holenstein (46. Burkart); Buess (46. Turkes). Verwarnungen: 34. Buess (Reklamieren).

