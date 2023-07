Sieg im Test – Der FC Winterthur bezwingt YF Juventus standesgemäss Mit einem klaren Sieg und einer sehr ansprechenden ersten Halbzeit beginnt der FCW die Vorbereitung in die Meisterschaft. Gegen YF Juventus gewannen die Winterthurer 7:0. Gregory von Ballmoos

Ognjen Zaric dirigiert den FCW für seinen Cheftrainer Patrick Rahmen, der noch an der U-21-EM ist. Foto: Gregory von Ballmoos

Erste Aktion, erstes Foul, erster Freistoss, erstes Tor. So startete der FC Winterthur in die neue Saison. Beim Testspiel zu Hause gegen den 1. Ligisten SC YF Juventus traf Roman Buess schon mit dem ersten Versuch. Er verwandelte nach einem Foul an Carmine Chiappetta den Freistoss von der Strafraumgrenze direkt.

In diesem Stil ging es – zumindest in der ersten Halbzeit – weiter. Nach zehn Minuten führte der FCW bereits 2:0. Remo Arnold musste nach einem Abschluss von Samuel Ballet den Ball nur noch über die Linie drücken. Es war einer von vielen gefälligen FCW-Angriffen. Klar, der Gegner, der letzte Saison aus der Promotion League abgestiegen ist, ist kein Gradmesser. Dennoch zeigt der FCW eine sehr ansprechende Leistung. Es war kein Vergleich zum Auftritt von vor rund neun Monaten, als der FCW gegen den gleichen Gegner deutlich mehr Mühe bekundete.

Chiappetta in Frühform

Auffällig war insbesondere der junge Carmine Chiappetta. Er machte auf seiner linken Angriffsseite enorm Betrieb, war wuselig und kreativ. Ein Tor gelang der Übernahme aus Basel zwar nicht, aber die Vorbereitung des zweiten Tores von Roman Buess zum 4:0-Pausenstand war mehr als die halbe Miete. Buess musste nach der Vorarbeit von Chiappetta nur noch den Fuss hinhalten.

Zwar spielte der FC Winterthur in derselben Grundformation wie in der letzten Saison. Doch die beiden 6er im 4-2-4-1, Remo Arnold und Luca Zuffi, interpretierten ihre Rolle deutlich offensiver. Sie gingen in die Angriffe mit, liefen auch mal durch bis zum gegnerischen Tor. Auch die Aussenverteidiger spielten eine deutlich offensivere Rolle als zuletzt. Dies ist sicherlich teilweise auf den Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams zurückzuführen, dennoch war es augenfällig, dass der FCW etwas anders ausgerichtet ist. Er suchte, was er in der letzten Saison kaum gemacht hatte, den Weg durch die Mitte, teilweise durchaus erfolgreich.

Die zweite Aufstellung in der zweiten Halbzeit war deutlich weniger dominant. Es gelang im Mittelfeld mit Thibault Corbaz und Alexandre Jankewitz nicht, das Spiel zu diktieren. Auch der junge Testspieler Abdoulaye Sanogo konnte sich nur selten in Szene setzen. Die grösste Chance hatte er kurz vor Schluss, doch die Energie schien schon draussen zu sein. Sein Abschluss war mehr eine Rückgabe. Der 18-jährige Ivorer weilt seit rund zwei Wochen in Winterthur und wird vom FCW beobachtet. Getroffen hat dafür Aldin Turkes. Der Neuzugang wurde vom anderen Neuzugang Alexandre Jankewitz in die Tiefe geschickt und musste den Ball nur noch einschieben. Wenig später traf Turkes zum zweiten Mal.

Es war dies das 7:0 und der Schlusspunkt hinter einem sehr ansprechenden ersten Auftritt des FCW. Defensiv lief er nie Gefahr, in Verlegenheit zu geraten, und offensiv konnte er auch spielerisch Akzente setzen.

FC Winterthur – SC YF Juventus (4:0) Infos einblenden Schützenwiese. 300 Zuschauende. SR: Mischler Tore: 2. Buess 1:0 10. Arnold (Ballet) 2:0. 30. Ballet (Schneider) 3:0. 38. Buess (Chiappetta) 4:0. 52. Gelmi (Holenstein) 5:0. 82. Turkes (Jankewitz) 6:0. 87. Turkes (Burkart) 7:0. FCW 1. Halbzeit: Kuster; Diaby, Schmid, Lüthi, Gantenbein; Arnold, Zuffi; Ballet, Schneider, Chiappetta; Buess. FCW 2. Halbzeit: Pukaj; Schättin, Gelmi, Stillhart, Gonçalves; Jankewitz, Corbaz, Burkart, Holenstein, Sanogo; Turkes, FCW ohne Rahmen, Di Giusot (Nationalmannschaft), Sidler (krank), Lekaj, Ramizi (verletzt), Rodriguez, Manzambi (nicht aufgeboten)

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.