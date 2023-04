Gleich geht's los

In wenigen Minuten startet diese Partie zwischen dem Schweizer Fussball-Giganten Basel und dem Aufsteiger Winterthur. Auch wenn es diese Saison bei Basel nicht so gut läuft wie gewohnt, ist das auf dem Papier eine klare Sache. Ob Winterthur für eine Überraschung sorgen und den zweitletzten Sion überholen kann, werden wir in etwas mehr als 90 Minuten wissen.