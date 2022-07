Nächster Transfer bahnt sich an – Der FC Winterthur findet wohl neuen Innenverteidiger Der FCW steht angeblich kurz vor der Verpflichtung von Yannick Schmid. Zudem verlängerten zwei Spieler ihre Verträge. Gregory von Ballmoos

Am Samstag spielte Schmid noch für den FC Vaduz, bald könnte Yannick Schmid jedoch für den FC Winterthur auflaufen. Foto: Michael Zanghellini (freshfocus)

Granit Lekaj und Roy Gelmi mussten in den ersten beiden Spielen in der Super League durchspielen – Alternativen hatte Trainer Bruno Berner in der Innenverteidigung nominell keine. Der junge Pascal Hammer fehlte mit einer Hirnerschütterung und Marin Cavar, der sich letzten Sommer am Knie verletzte, stand in dieser Saison noch nie im Aufgebot.