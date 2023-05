Vor dem Spiel gegen Sion – Der FC Winterthur in Sion – ein Formcheck vor dem Abstiegsknüller Der FC Winterthur trifft am Samstag auf den FC Sion. Dabei spricht einiges für den FCW – fast genauso viel aber dagegen. Gregory von Ballmoos

Jubel im Wallis: Roman Buess herzt Torschütze Samuel Ballet. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Wenn der FC Winterthur auf den FC Sion trifft, spielt der Letzte gegen den Zweitletzten. Die Ausgangslage ist wie folgt: Der FC Winterthur hat als Letzter 29 Punkte und ein Torverhältnis von minus 30. Die Sittener sind Zweitletzte, haben 31 Punkte und ein Torverhältnis von minus 19. Heisst, die Walliser könnten mit einem Unentschieden leben. Der FC Winterthur hingegen muss fast gewinnen, um die Chance auf Platz 9 zu wahren. Ansonsten droht der Gang in die Barrage. Diese zwei Entscheidungsspiele gegen den Drittplatzierten der Challenge League können sehr unangenehm sein, denn mit dem FC Aarau spielt sich dort ein Grosser der Kleinen in Form. In zwei Spielen dürfte das Team von Boris Smiljanic durchaus in der Lage sein, einen Super-Ligisten zu schlagen.