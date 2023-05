Halbzeitfazit

In diesem Spiel gibt es wenig Überraschungen. Die Young Boys machen das Spiel und zeigen, warum sie der Favorit sind. Nach einer halben Stunde kam dann auch der verdiente Führungstreffer. Winterthur hatte gerade mal eine nennenswerte Chance, als Ramizi mit dem Aussenrist am Tor vorbei schoss. Dieser Abschluss wurde aber auch nur gefährlich, weil er von einem Verteidiger abgelenkt wurde. Der FCW ist trotzdem auf dem guten Weg zum direkten Verbleib in der Super League, da St. Gallen bereits 3:0 gegen Sion führt.