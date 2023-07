FCW gewinnt letzten Test – Der FC Winterthur zeigt eine halbwegs gelungene Hauptprobe Mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Villarreal B schliesst der FC Winterthur seine Vorbereitung ab. Er überzeugt dabei wenigstens phasenweise. Gregory von Ballmoos

Carmine Chiappetta (hinten) trifft zum 2:1. Er schliesst den schönsten FCW-Angriff ab. Foto: Enzo Lopardo

Am Schluss war es kein Freundschaftsspiel mehr. Nach dem Schlusspfiff gab es eine Rudelbildung, Schubsereien, Tätlichkeiten und zwei Rote Karten. Eine davon sah Samuel Ballet, diese wurde jedoch später vom Schiedsrichter wieder zurückgenommen. Zum Glück für den FCW, denn diese Karte hätte eine Busse und eventuell auch Spielsperren nach sich gezogen. Ganz unschuldig war Ballet an der ganzen Situation aber nicht, er foulte mit dem Schlusspfiff seinen Gegner. Dann liessen die Spanier ihren Frust ab. Nach dem 1:6 in St. Gallen unterlagen sie auch in Winterthur, dieses Mal 1:3.

Dass das Resultat auf der Schützenwiese nicht klarer war, hatte wenig mit der Leistung der Spanier zu tun. Vielmehr nutzte der FCW in der zweiten Halbzeit seine Chancen nicht genügend. Trotzdem war der Trainer Patrick Rahmen zufriedener mit der zweiten Halbzeit. «Diese war gut, wir waren kompakter und kamen darum auch zu mehr Balleroberungen im Mittelfeld», bilanzierte er. Das war eine Erkenntnis aus dem letzten Test. Und sogleich das Problem der ersten Halbzeit.

Comeback von Lekaj

Nach soliden ersten 10 Minuten und dem Führungstor bereits nach etwas mehr als 65 Sekunden war der FCW zu nonchalant. Er versuchte, sich spielerisch vom Druck der Spanier zu lösen – das gelang ihm aber zu wenig. So auch in der 14. Minute. Remo Arnold, der erneut als Innenverteidiger auflief, verlor den Ball an der Grundlinie. Die folgende Ecke nutze Villarreal zum 1:1. «Wir müssen bei unseren Werten bleiben und über die Intensität kommen», sagte Rahmen. Das habe er vermisst. Dennoch konnte der FCW mit einer Führung in die Halbzeit. Carmine Chiappetta traf nach einem vorzüglichen Angriff zum 2:1. Wie schon beim 1:0 stand Luca Zuffi am Ursprung des Tores. In der zweiten Halbzeit verwandelte Roman Buess einen Elfmeter nach einem Foul an Samir Ramizi.

Die zweite Erkenntnis des Abends betraf Granit Lekaj. Der Captain absolvierte sein erstes Spiel seit seiner Fussverletzung, die er sich am 22. April gegen GC zugezogen hatte. Weitere personelle Schlüsse – vor allem im Hinblick auf den Saisonauftakt am Samstag – liessen sich nicht ziehen. Keine der beiden Aufstellungen dürfte gegen Luzern so auf dem Feld stehen. «Wir wollten nicht zu viel preisgeben», erklärte Rahmen, der gleich auf sechs Spieler verzichtete, darunter auch Neuzugang Basil Stillhart – «eine Vorsichtsmassnahme», wie der Trainer sagte.

Ltaief und Araz kommen

Dass Rahmen so viel Personal hat, liegt auch an zwei Transfers. Schon zum zweiten Mal lief Sayfallah Ltaief für den FCW auf. Ltaief wechselte nach der Aufstiegssaison zum FC Basel, kehrte jedoch bereits im Winter leihweise zum FCW zurück. Noch nicht mit dabei war hingegen Musa Araz. Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb am Montag einen Zweijahresvertrag beim FCW. Araz hat in der vergangenen Saison 31 Spiele für den FC Sion absolviert. Er gehörte bei den Wallisern zum Stammkader und erzielte vier Skorerpunkte. Zwischen 2017 und 2019 spielte der türkisch-schweizerische Doppelbürger Araz bei verschiedenen türkischen Vereinen.

FC Winterthur - FC Villarreal B 3:1 (2:1) Schützenwiese. – 1500 Zuschauende. Tore: 2. Turkes 1:0 15. Requena 1:1 37. Chiappetta 2:1. 65. Buess (Foulpenalty) 3:1. FCW: Kuster (46. Pukaj); Gonçalves (46. Sidler), Arnold (60. Lekaj), Schmid (46. Lüthi), Diaby (46. Schättin); Zuffi (46. Jankewitz), Corbaz (46. Ramizi); Chiappetta (46. Burkart), Schneider (46. Di Giusto), Ltaief (46. Ballet); Turkes (46. Buess). Bemerkungen: FCW ohne Rodriguez (verletzt), Abaz, Gelmi, Stillhart, Manzambi, Gantenbein und Vögele (nicht aufgeboten). 1. Spiel von Lekaj nach Verletzung.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.