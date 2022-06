Neues Trainingszentrum – Der FC Zürich kommt im modernen Profifussball an Knapp 12 Millionen Franken hat der Bau des neuen Zuhauses des FCZ gekostet. Bei der Gestaltung des Kraftraums hat Heliane Canepa persönlich Einfluss genommen. Florian Raz

Holz gibt eine gute Atmosphäre: Präsident Ancillo Canepa (l.) und sein Trainer Franco Foda gut gelaunt vor dem neuen Home of FCZ. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

Noch einmal ist alles einfach gut beim FC Zürich. Trainer Franco Foda verspricht den Einzug in eine europäische Gruppenphase. Präsident Ancillo Canepa steht daneben und strahlt. Stadtrat Filippo Leutenegger und Regierungsrat Mario Fehr kabbeln sich darüber, wer die bessere Exekutive hat: Stadt oder Kanton? Und dahinter ragt der eigentliche Star des Abends auf: ein Holzbau, der aussen so schlicht wirkt – und innen so viel zu bieten hat – das Home of FCZ.