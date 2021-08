Die erste Cup-Runde – Der FC Zürich steht nach dem «Stängeli» in der zweiten Runde Zum Auftakt des Cup-Nachmittags schiesst das Team von André Breitenreiter gleich zehn Tore. Captain Marchesano glänzt mit einem Hattrick.

Früh klare Verhältnisse: Die FCZ-Spieler bejubeln Polleros 1:0. Foto: Anthony Anex (Keystone)

1:0 nach 108 Sekunden , 105 Sekunden später 2:0. Der FC Zürich hat in der ersten Runde des Schweizer Cups keine Mühe. Am Ende schlägt er den FC Solothurn gleich 10:0. Für Trainer André Breitenreiter war der erste Cup-Einsatz mit seinem neuen Team auch ein Spiel des Probierens, aus der Startformation vom Sieg in Luzern vor einer Woche standen in Solothurn zu Beginn nur Adrian Guerrero, Nikola Boranijasevic, Mirlind Kryeziu, Becir Omeragic und Antonio Marchesano auf dem Platz.

Der Rest war neu zusammengestellt und enttäuschte nicht. Rodrigo Pollero und Marchesano trafen, da hatte das Spiel kaum begonnen, wieder Pollero, Akaki Gogia und noch zweimal Marchesano sorgten für einen 6:0-Vorsprung zur Pause. Die zweite Halbzeit begann weniger spektakulär und doch schaffte es der FCZ, am Ende zehn Tore auf dem Konto zu haben. Wilfried Gnonto per Penalty, Bledian Krasniqi und zweimal der eingewechselte Assan Ceesay trafen zum 10:0.

