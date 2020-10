36. Minute

Tor

Was ist denn jetzt los? Basel führt wieder! Zhegrova macht das Tor. Und was für eins. Er dribbelt sich durch die gesamte Luzerner Abwehr und erwischt Müller dann auf dem falschen Fuss. Das war allerdings auch ein wenig zu viel social distancing von der Luzerner Hintermannschaft, das grenzt an selbst-Quarantäne.