Trainingsstart auf der Schützi – Der FCW arbeitet wieder, und Arnold trifft Im ersten Training seit Mitte März machten die FCW-Fussballer ihren Chefs einen guten Eindruck. Vier Wochen Zeit haben sie, sich auf den Wiederbeginn der Liga vorzubereiten – wenn er auch beschlossen wird. Hansjörg Schifferli

Im ersten Training seit Mitte März arbeiteten die FCW-Spieler in Gruppen. Foto: Madeleine Schoder

Um Schlag 10 Uhr standen die FCW-Fussballer am Montag auf der Schützenwiese – zum ersten Training seit Mitte März, zum Re-Start, der im Idealfall in ein ganz offizielles Saisonende am 12./13. August mündet. 21 Feldspieler und zwei Torhüter bildeten den Rahmen um den Staff mit Leiter Sport Oliver Kaiser und Cheftrainer Ralf Loose. Es fehlten neben den Israelis Anas Mahamid und Mido Bdarney, die erst in einer Woche aus dem Nahen Osten einfliegen sollen, noch zwei: Bojan Milosavljevic, der Torhüter Nummer 2, wegen eines Todesfalls in der Familie und Dimitri Volkart, der Nachrücker aus der U-21, «weil er noch angeschlagen ist», wie Oliver Kaiser begründete.