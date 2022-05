Nach dem 3:1-Sieg gegen Xamax – Der FCW auf dem Weg in die Barrage Die Entscheidungen in der Challenge League fallen in der letzten Runde. Der FC Winterthur gewann sein Heimspiel vor 9000 Zuschauern gegen Neuchâtel Xamax 3:1, im Spitzenkampf siegte der FC Aarau in Schaffhausen 1:0. Hansjörg Schifferli

So freut sich ein Torschütze: FCW-Captain Granit Lekaj nach seinem Treffer zum 2:1. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Der eine Sieger, der grösste der zweitletzten Runde der Challenge League, ist der FC Aarau. Nach seinem 1:0-Erfolg in Schaffhausen genügt ihm am kommenden Samstag ein Unentschieden auf eigenem Platz gegen den FC Vaduz, um in die Super League zurückkehren. Der zweite Sieger des Tages ist der FCW, der nach vier Unentschieden in Folge erstmals wieder gewann. Und nach diesem 3:1 gegen Neuchâtel Xamax gehen die Winterthurer mit drei Toren Vorsprung auf Schaffhausen in die letzte Runde. Der FCW spielt noch beim Absteiger Kriens, der FC Schaffhausen muss zu Stade Lausanne-Ouchy, das nominell der stärkere Gegner ist als die Luzerner.