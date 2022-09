FCW vor dem Luzern-Spiel – Der FCW auf der Suche nach dem ersten Sieg Am Samstag trifft der FC Winterthur auf den FC Luzern. Auffällig bei den Luzernern sind ihre Transferaktivitäten. Sie holten im Sommer bereits den dritten ehemaligen deutschen Nationalspieler. Gregory von Ballmoos

Max Meyer spielt neu für den FC Luzern. Der erst 26-Jährige hat schon viel von der Fussballwelt gesehen. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Der FC Winterthur ist nach sieben Spielen in der Super League noch immer sieglos. Wobei sie zu Hause deutlich näher dran sind als auswärts. Auch weil sie auf der Schützenwiese bis anhin in jedem Match trafen. «Wir dürfen nicht verkrampfen, das wäre leistungshemmend», sagt FCW-Trainer Bruno Berner. Gerade in den Heimspielen habe man gute bis sehr gute Auftritte gehabt, findet der Trainer. Das stimmt teilweise, nur es fehlte jeweils das positive Resultat. Nach dem Luzern-Spiel folgt nach dem Cup und der Nationalmannschaftspause das schwierige Auswärtsspiel in Sion. Dann hat der FCW gegen sämtliche Gegner einmal gespielt.