Vom 6:0 zum 2:3 gegen GC – Der FCW bestätigt seinen Ruf als Fehlstarter Diesmal wurde nichts mit einem Erfolg des FC Winterthur gegen GC im Letzigrund. Sieben Wochen nach dem triumphalen 6:0 im letzten Spiel der alten Challenge-League-Saison verlor er im ersten der neuen 2:3. Hansjörg Schifferli

Diesmal jubelten die Grasshoppers im Letzigrund, der FCW (Captain Davide Callà) musste sich zum Saisonstart geschlagen geben. Marc Schumacher (Freshfocus)

Der FCW wurde seinem Ruf, ein Langsam-, wenn nicht gar Fehlstarter zu sein, ein weiteres Mal gerecht. Gegen die «neuen» Grasshoppers mit ihrem starken portugiesischen Einschlag gingen die Winterthurer zwar in Führung und drängten sie in den letzten 20 Minuten energisch aufs 3:3. Allein, am Ende wurde die schwache Startstatistik des FCW ausgebaut, auf nun acht Niederlagen in den elf ersten Matches seit 2010.

Diesmal wars zwar keine schlechte oder gar ganz schlechte Leistung wie bei andern Gelegenheiten, aber es war doch eine vermeidbare Niederlage. Die allerdings nicht unverdient war, denn der FCW leistete sich in der guten Phase der Zürcher nach Davide Callàs 1:0 nach einer knappen halben Stunde bis zum 3:1 von GC nach einer Stunde zu viele defensive Unzulänglichkeiten. Danach wehrten sich die Winterthurer zwar energisch, mehr als ein Foulpenalty Roman Buess‘ schaute aber nicht heraus. Es gab Momente, in denen die nun mit Mann und Maus verteidigenden Zürcher einem dritten Gegentreffer nahe waren. Aber insgesamt fehlte es dem FCW doch an offensiver Klarheit und Durchschlagskraft im entscheidenden Moment. So schoss der eingewechselte Anas Mahamid noch tief in der Nachspielzeit einen Ball aus guter Position weit übers Tor.

Zweimal fehlte die Hilfe

Begonnen hatte das Spiel durchaus im Sinne des FCW. Samir Ramizis Hocheckschuss war nach einer guten Viertelstunde ein erstes auffallendes Zeichen. Und dann bot ein von Pascal Schüpbach eingeleiteter, von Roberto Alves mit einem Steilpässchen und von Buess mit einer scharfen Hereingabe fortgesetzter Angriffszug dem Captain Callà die Gelegenheit zum 1:0. Er konnte sie nicht verpassen, er brauchte den Ball nur noch aus vier, fünf Metern ins leere Tor zu schlagen.

GC – FC Winterthur 3:2 (2:1) Infos einblenden Letzigrund. – 1000 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 26. Callà 0:1. 28. Nuno Pina 1:1. 37. Morandi 2:1. 61. Pusic 3:1. 69. Buess (Foulpenalty) 3:2. GC: Matic; Nadjack, Cvetkovic, Toti, Arigoni; André Santos (84. Schmid); Pusic, Morandi (84. Fehr), Nuno Pina, Gjorgjev (74. Lenjani); Demhasaj (69. Ponde). – FCW: Marzino; Hamdiu (74. Gantenbein), Kamberi, Lekaj, Schüpbach; Pepsi, Doumbia (74. Arnold); Callà, Ramizi (72. Mahamid), Roberto Alves; Buess. Bemerkungen: GC ohne Torhüter Salvi, Dadaschow, Iodice (verletzt), Nje, Dickenmann, Diani, Scheidegger und Yang-Ming Yang (alle nicht im Aufgebot). – FCW ohne die Torhüter Spiegel und Tolino, Gonçalves, Ltaief, Roth (alle verletzt) und die ebenfalls verletzten Nachwuchsspieler Kriz, Costinha und Volkart. – Verwarnungen: 44. Doumbia (Foul). 60. Schüpbach (Foul). 66. Gjorgjev (Foul). 69. Toti (Penaltyfoul).

Aber schon zehn Minuten später war aus diesem 1:0 ein 1:2 geworden. Und wie die Winterthurer den sehr wohl laufstarken und aggressiven, aber gewiss nicht unanfechtbaren Zürchern diese Wende ermöglichten, war schliesslich massgeblich für den unangenehmen Ausgang des Abends. Denn es war, bei allem Respekt vor der zwischenzeitlichen Steigerung der Grasshoppers, der Anlass, aus Winterthurer Sicht von einer vermeidbaren Niederlage zu sprechen. In beiden Fällen lief die Zürcher Aktion auf der linken Winterthurer Abwehrseite, wo der junge Berner Linksverteidiger Schüpbach am Werken war. Er hätte in beiden Fällen die Unterstützung «seines» Mittelfeldspielers gebraucht, das erste Mal von Roberto Alves, das zweite Mal von Callà. Aber sie blieb aus, die beiden verteidigten einfach zu wenig konsequent und erlaubten so Peter Pusic und Nadjack die Vorarbeit. Den Abschluss lieferten dann Nuno Pina, einer der neuen Portugiesen, und Giotto Morandi.

Gewiss, beim Treffer Morandis sah auch Schüpbach nicht vorteilhaft aus, weil er den Pass nicht erreichte. Aber der (taktische) Fehler war in erster Linie, dass die Defensivarbeit der beiden Winterthurer Mittelfeldspieler, zwei aus der Offensive eben, ausblieb. Für Schüpbach, der insgesamt nicht schlecht spielte und offensiv einzelne gute Szenen hatte, war sein erstes Spiel in der Challenge League, nach rund 20 Super-League-Minuten für die Young Boys, aber auch eine Erfahrung, aus der er lernen muss. Beispielsweise hätte er spüren müssen, dass Gegenspieler Pusic in jener Szene in nach einer Stunde nur das Foul suchte, das ihm Schüpbach dann bot. Die Folge: Pusic hob den Freistossball aus 20 Metern über die Mauer. Eine starke Szene.

Es spielte nur noch der FCW

Damit schien der Match entschieden, der Weg geebnet zu ersten positiven Bilanz zu diesen Grasshoppers. Doch fortan spielte nur noch der FCW, die Grasshoppers brachen förmlich ein, zumal nach dem zweiten Winterthurer Tor. Nach einem Foul von Innenverteidiger Toti, auch er ein Portugiese, an Buess verwertete der Winterthurer Stürmer den Elfmeter gleich selbst. Er wird in diesem Spezialfach immer erfolgreicher. Es war, seit dem Juni, der vierte Penalty, den er sicher nutzte.

Einer der Neuen beim FCW, Samir Ramizi, bedrängt Andre Santos von den Grasshoppers. Marc Schumacher (Freshfocus)

FCW-Trainer Ralf Loose versuchte die Wirkung seiner Mannschaft noch mit drei Wechseln zu schärfen, allein, ausser vielen weiten Bällen und einigen Standardsituationen schaute nichts heraus. «Es ist ärgerlich, dass wir dieses Spiel so verloren», sagte FCW-Sportchef Oliver Kaiser später, «ich denke, ein Unentschieden wäre auf jeden Fall korrekt gewesen.» Allein, auch er musste eingestehen, dass der Faktor «selbst verschuldet» bei der Wertung dieses Ergebnisses eine wesentliche Rolle spielt. Die Winterthurer arbeiteten GC, zumindest in ihrer schwächeren Phase in der zweiten halben Stunde, zu offensichtlich zu. Dennoch sagte Kaiser auch: „Mir ist auch die Leistung wichtig, und die war gut. Darauf müssen wir jetzt aufbauen.

Besserer Gesamteindruck

In der Tat war der Gesamteindruck nicht schlecht bis gut, auf jeden Fall deutlich besser als noch beim knappen Cupsieg in Tuggen. Und es war auch bemerkenswert, wie die Mannschaft die 94 Minuten läuferisch und athletisch durchstand, jedenfalls eindeutig besser als die Grasshoppers. Besser als in Tuggen sahen auch die Neuen aus. Torhüter Dario Marzino fiel diesmal nicht mit einem Patzer auf. Allerdings wurden ihm auch keine besonderen Paraden abgefordert. Ganz sicher wirkte er allerdings nicht in jedem Moment.

Schüpbach war trotz der Beteiligung an den Gegentoren schon besser als im Cup. Ramizi war das sowieso. In der Rolle der hängenden Spitze wirkte der Serbe läuferisch gut, einsatzbereit auch, spritzig. Es war ein erster Hinweis, dass er die Lücke schliessen könnte, die Luka Sliskovics Abgang gerissen hat. Der unbestritten stärkste der vier Neuen war allerdings Lindrit Kamberi, der Partner Granit Lekajs im Abwehrzentrum. Gut im Zweikampf, schnell auch und sehr gut im Zuspiel – das war eine Vorstellung, die den FCW hoffen lässt, er habe da eine Innenverteidigung erster Wahl, die dichthält.

Den Rechtsverteidiger gab bis zur 75. Minute Valon Hamdiu, weil Adrian Gantenbein unter der Woche ein paar Tage krank ausgefallen war. Hamdiu machte seine Sache ordentlich. Das machte auch Gezim Pepsi im zentralen Mittelfeld. Stark war, mit einem Assist und einem Tor auch in Zahlen, Stossstürmer Buess. Die beiden Offensiven auf den Flanken mussten sich defensive Abstriche gefallen lassen. Und nicht in der Verfassung seiner besten Tage war Ousmane Doumbia. Dennoch, berücksichtigt man auch noch die Absenzen, dann kann man trotz der Niederlage sagen, der FCW habe ein Gesicht gezeigt, das einen durchaus mit verhaltenem Optimismus in die nächste Zukunft blicken lässt. Natürlich, das wäre beizufügen, hätte man gerne gesehen, Loose hätte in der Drangphase gegen Schluss einen schnellen Mann wie Sayf Ltaief einwechseln können. Aber der hatte sich ja noch im Abschlusstraining den Fuss verknackst, als er in ein Loch getreten war…

Und die Grasshoppers? Sie können zufrieden sein mit dem Resultat, denn für sie war es ja das erste Spiel mit einer völlig neuen Mannschaft. Sie hatten auch in der Viertelstunde vor der Pause gute Szenen, etwa der Rechtsverteidiger Nadjack. Da zeigten sie Züge, die sie offensichtlich geübt haben. Doch es braucht schon noch einige Spiele, bis sie schlüssig zu beurteilen sind. Immerhin, drei Punkte auf dem Konto sind in ihrer Situation schon mal was.