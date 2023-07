Sieg im Fussball-Testspiel – Der FCW bleibt in der Vorbereitung makellos Der FC Winterthur gewinnt auch sein vorletztes Testspiel vor der neuen Saison. Dank des 5:0 gegen den Challenge League-Aufsteiger Baden wartet man nach wie vor aufs erste Gegentor in der Vorbereitung. Nick Erne und Manuel Pfeiffer

Im zweitletzten Testspiel vor dem Meisterschaftsstart verzichtete FCW-Trainer Patrick Rahmen auf Experimente. Marc Schumacher (Freshfocus)

Nach einer Startphase, in der auch die Gäste ihre Spielanteile anmeldeten, lenkte Buess in der 15. Minute das Spiel mit einem satten Abschluss früh in Winterthurer Bahnen. Mit dem Führungstor riss der FCW das Heft an sich und gab in der Folge das Spieldiktat nicht mehr aus der Hand. In der zweiten Halbzeit sorgten die Winterthurer für das angesichts des Spielverlaufs angemessene Schlussresultat. Burkart, Turkes, Schättin und Ballet reihten sich in die Torschützenliste ein.

FCW-Trainer Patrick Rahmen verzichtete auf grosse Experimente. Auffällig war, dass der neue Mann an der Seitenlinie seine Mannschaft gepflegt aus der eigenen Hälfte aufbauen liess, was in der abgelaufenen Spielzeit oftmals nicht zur Winterthurer Spielanlage gehört hatte. Ausserdem scheinen sich die Neuverpflichtungen gut eingefunden zu haben. Zuffi setzte sich mehrfach mit gefährlichen Standards in Szene, Turkes leitete den Treffer von Buess anschaulich per Kopf ein und Schneider sorgte zusammen mit Burkart von aussen für Gefahr im Badener Strafraum.

So geht es weiter für den FCW: Vor dem Saisonauftakt in der Super League zuhause gegen Luzern am kommenden Samstag bestreiten die Winterthurer am Dienstag um 19.30 Uhr auf der Schützenwiese ihr letztes Testspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Villareal aus Spanien.

FC Winterthur – FC Baden 5:0 (1:0) Schützenwiese. – Tore: 15. Buess 1:0. 62. Burkart 2:0. 64. Turkes 3:0. 78. Schättin 4:0, 86. Ballet 5:0. FCW: Kuster; Diaby (65. Schättin), Stillhart (65. Lüthi), Schmid (65. Arnold), Sidler (65. Gonçalves); Burkart (65. Ltaief), Jankewitz (65. Ramizi), Zuffi (65. Corbaz), Schneider (65. Chiappetta); Buess (46. Di Giusto), Turkes (65. Ballet) Verwarnungen: 45. Burkart (Schwalbe), 80. Isufi (Baden, Foul)

