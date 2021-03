Challenge League – Der FCW – die «graue Maus» der Liga Der FCW bildet die Mitte der Challenge League – so weit vom ersten wie vom letzten Platz entfernt. Und das ist nicht, was man von einer Mannschaft mit diesem Potenzial erwarten darf. Hansjörg Schifferli

Auch unter Ralf Loose geht dem FCW die Konstanz ab, um dauerhaft ganz vorne mitreden zu können. Foto: Christian Merz

Natürlich ist eigentlich keine graue Maus der Challenge League, wer den FC Basel, noch immer ein grosser Name im Fussballland, mit einem 6:2 in dessen Stadion aus dem Cup wirft. Oder die Grasshoppers, noch immer Rekordmeister und zumindest nach Punkten auf dem Rückweg in die Super League, in deren Stadion schlägt. Das hat der FCW in den letzten Wochen geschafft. Und doch muss man, bei genauerem Hinsehen, sagen, er sei diese graue Maus, als Sechster genauso weit vom Ersten wie vom Letzten entfernt, je 14 Punkte. Immerhin, zum Zweiten auf dem Barrageplatz sind es «nur» neun Längen. Elf Runden könnten noch immer reichen, diese wettzumachen.