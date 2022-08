1:1 gegen den FCZ – Der FCW dominiert einen bescheidenen Meister – gewinnt aber nicht Der FCW ist im Derby gegen den FC Zürich das bessere Team. Trotzdem muss er mit einem Punkt zufrieden sein. Gregory von Ballmoos

Jubelnde Winterthurer: Der FCW ging im dritten Heimspiel zum dritten Mal in Führung. Foto: Ennio Leanza (keystone)

Die Forderung der gut 800 FCZ-Fans vor dem Spiel war klar: «FC Züri schüss es Goal», stand in grossen Lettern auf dem Banner vor der Kurve. Die Zürcher Fans mussten sich aber lange gedulden. Sehr lange. Bis in die 85. Minute. Der Winterthurer Verteidiger Souleymane Diaby verlor den Ball in einer unglücklichen Situation. Fabian Rohner konnte auf das FCW-Tor ziehen und traf. «Leider hat ein individueller Fehler uns um den verdienten Sieg gebracht», sagte FCW-Trainer Bruno Berner nach dem Spiel. «Es war vielleicht etwas naiv», meinte Francisco Rodriguez. Es war das 1:1 und eigentlich entgegen dem Spielverlauf.