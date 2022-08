Die Ausgangslage

Wer gewinnt, gibt die «Rote Laterne» ab. So einfach ist es. Aber zum Gewinnen muss man Tore scheissen. Damit haben beide Teams in dieser Saison noch ordentlich Mühe. Winterthur schaffte – mit Hilfe des Gegners – immerhin zwei Tore, der FCZ wartet hingegen noch immer auf sein erstes Meisterschaftstor in dieser Saison.

Dass das Toreschiessen dem FCW schwer fällt, zeigt auch diese statistische Auswertung.