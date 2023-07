Fazit zur Pause

Beide Mannschaften liessen im ersten Durchgang das grosse Spektakel – ja eigentlich sogar jegliche Aufreger – vermissen. Die Torhüter Kuster und Loretz erleben bislang einen ruhigen Abend. Dies liegt nicht nur an der Ungefährlichkeit der Offensivakteure, sondern vor allem an den kompakten Abwehrketten auf beiden Seiten. Die Winterthurer Viererverteidigung, welche mit Stillhart und Sidler zur Hälfte aus Neuzugängen besteht, zeigt eine einwandfreie Partie. Für Diskussionsstoff sorgt einzig Schiedsrichter Horisberger mit seiner strengen Linie. Ganze 23 Mal erklang die Pfeife des Unparteiischen aufgrund eines Fouls. Sechs Spieler begehen verwarnt den Gang in die Kabine. Somit kann es in den zweiten 45 Minuten nur besser werden – ausser man ist Fan von optimal funktionierenden Defensivreihen und im Mittelpunkt stehenden Schiedsrichtern.