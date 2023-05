Trotz Niederlage in Bern – Der FCW feiert den Klassenerhalt Am Schluss feierten sie alle. Der FCW den Klassenerhalt und YB den Meistertitel. Das Resultat war nebensächlich. Gregory von Ballmoos

Roman Buess jubelt über den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Am Schluss stand ein 2:1 auf der Anzeigetafel, doch das war an diesem Abend im Berner Wankdorf allen egal. Der FC Winterthur bleibt in der Super League, weil Sion in St. Gallen sang- und klanglos unterging. Und YB durfte den Meisterpokal entgegennehmen. «So schön habe ich noch nie verloren», sagte Matteo Di Giusto nach dem Spiel. Routinier Roman Buess trauerte hingegen etwas der verpassten Möglichkeit nach, einen Punkt in Bern zu gewinnen. «Das gelingt nicht vielen Teams», sagte er.

Dem FCW gelang es im letzten Meisterschaftsspiel dieser Saison fast. Bis in die 88. Minute war das Spiel ausgeglichen. Denn die Berner verpassten es, aus ihrer Dominanz in der ersten Halbzeit den nötigen Profit zu schlagen. Einzig Jean-Pierre Nsamé, der Torschützenkönig der Liga, traf nach einem Freistoss für YB. Der Situation war ein Foul von Samuel Ballet vorausgegangen. Ballet rückte etwas überraschend für den gesperrten Remo Arnold in die Startelf. Die Aufgaben von Arnold im defensiven Mittelfeld übernahmen Hekuran Kryeziu und noch etwas überraschender Samir Ramizi – es war eine sehr mutige, offensive Aufstellung von Berner. Doch Ramizi zeigte, warum er für dieses Team so wichtig ist. Er lief – wohl wieder am meisten von allen –, er ackerte und grätschte, war am eigenen Sechzehner präsent und am gegnerischen sowieso.

St. Gallen half mit

«Wir hatten einen klaren Matchplan und haben diesen diszipliniert umgesetzt», meinte Berner. Aber man habe St. Gallen gebraucht, meinte der Trainer. Er sah von seinem Team «eine Topleistung». Das stimmte insbesondere für die zweite Halbzeit. Da spielte der FCW mit den Bernern mit – es war eine der besten Leistungen in dieser Saison überhaupt und ein ansehnliches Fussballspiel. Kurz nach der Halbzeit nutzte Di Giusto einen zu kurzen Rückpass von Fabian Rieder und legte auf für Roman Buess. Der Stürmer, der in der Rückrunde nicht mehr so viel Einsatzzeit hatte, wie er sich das gewünscht hätte, nutzte die Chance zum 1:1. Die zahlreichen Winterthur-Fans jubelten frenetisch. Es war aber nicht der erste Jubel in der FCW-Kurve. Bereits nach wenigen Minuten ging der FC St. Gallen gegen Sion in Führung, das bekamen die Winterthur-Fans mit. Die YB-Kurve stimmte spontan in den Jubel ein. Man wollte offensichtlich den Aufsteiger aus Winterthur ganz gern in der Liga behalten.

Die FCW-Fans bejubeln auch die Tore der St. Galler. Foto Urs Lindt (Freshfocus)

Zur Pause führte St. Gallen bereits 3:0. Trainer Bruno Berner wollte zwar das Resultat nicht wissen, doch er kam nicht drumherum. Die Fans jubelten, ohne dass etwas auf dem Platz geschah, und der Totomat gab das Resultat auch noch durch. «Aber es war ein schönes Gefühl, als ich das Resultat sah», sagte Berner. Seinem Team hat es offensichtlich gutgetan. «Es hat uns etwas beflügelt», gab Berner zu.

Wie sehr beflügelt der FCW war, zeigte sich in der 62. Minute. Die ganze Saison lang hatte der FCW Mühe bei Cornern. In 36 Spielen erzielte er kein Tor nach einem Eckball. Das änderte sich auch in Bern nicht, aber nach einem Freistoss aus ähnlicher Position haute Hekuran Kryeziu den Ball ans Lattenkreuz. Er stand an der Strafraumgrenze ganz frei und nahm den Ball direkt und volley – ganz ähnlich wie Zinedine Zidane bei seinem Tor im Champions-League-Final 2002 gegen Bayer Leverkusen. Das Spiel war nun ein Hin und Her. Markus Kuster musste im direkten Konter einen Big Save zeigen, um die Berner Führung zu verhindern.

Imeri mit Sonntagsschuss

Nur wenig später war Kuster geschlagen. Doch auf der Linie hielt Roy Gelmi seinen Kopf hin. Es passte an diesem Abend ganz, ganz viel beim FC Winterthur. Bis in die 89. Minute. Da half weder Gelmi noch Kuster. Kastriot Imeri zog aus gut 20 Metern ab und traf perfekt. Ein Sonntagsschuss, ein Traumtor, das Siegestor. YB gewann ein munteres Fussballspiel und liess sich als Meister feiern. Der FC Winterthur zeigte eine blitzsaubere Leistung und liess sich von seinem Anhang als Super-Ligisten feiern. Denn das Resultat spielte keine Rolle: Der FC Sion ging in St. Gallen 0:4 unter.

Das war längst bekannt, als in der Winterthur-Kabine erneut gejohlt wurde. Der gesperrte Remo Arnold rollte einen Servierboy mit zwei Kisten Bier in die Katakombe.

BSC Young Boys - FC Winterthur 2:1 (1:0) Infos einblenden Stadion Wankdorf. – 31’500 Zuschauende (ausverkauft). – SR: Piccolo Tore: 30. Nsamé 1:0 48. Buess (Di Giusto) 1:1. 89. Imeri 2:1. YB: Keller; Blum, Amenda, Zesiger, Garcia (79. Benito); Fassnacht (63. Monteiro), Lauper (85. Lustenberger), Ugrinic, Rieder (63. Imeri); Nsamé, Elia (73. Rrudhani). FCW: Kuster; Gonçalves, Schmid, Gelmi, Diaby; Kryeziu (89. Schättin), Ramizi; Ballet (63. Holenstein), Di Giusto (76. Rodriguez), Burkart (46. Ltaief); Buess (89. Vögele). Bemerkungen: YB ohne von Ballmoos, Racioppi, Chaiwa, Rüegg und Itten (alle verletzt), FCW ohne Arnold, Abedini (gesperrt), Pukaj, Ardaiz, Lekaj und Gantenbein (verletzt). Verwarnungen: 12. Fassnacht (Foul). 22. Gonçalves (Foul). 29. Ballet (Foul). 59. Ugrinic (Foul). 68. Holenstein (Foul). 80. Zesiger (Foul).

