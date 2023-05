Winterthur gewinnt in Sion – Der FCW findet zur alten Stärke zurück – er gewinnt 1:0 Ein Tor reichte dem FC Winterthur im Wallis, um das so wichtige Spiel zu gewinnen. Nishan Burkart traf nach 22 Minuten. Der FCW ist nicht mehr Letzter. Gregory von Ballmoos

Nishan Burkart trifft zum 1:0. Numa Lavanchy sieht dabei sehr schlecht aus. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Sion konnte FCW-Trainer Bruno Berner wieder flachsen. Wie er die Nervosität in den letzten 25 Minuten ausgehalten habe, wurde er gefragt. «Wir haben mittlerweile Routine in solchen Sachen», meinte Berner. Er durfte im wichtigsten Spiel in der bisherigen Saison den achten Meisterschaftssieg feiern – zum sechsten Mal gewann der FCW 1:0, daher die Routine.