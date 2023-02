Der FCZ im Aufwind

Seit der Winterpause ist der Meister aus Zürich im Aufwärtstrend. Aus drei Spielen gab es sieben Punkte. Wobei die Spiele auch etwas für den FCZ liefen. In St. Gallen gab es trotz langer Unterzahl und dank einem Eigentor einen Sieg. In Sion hatten die Zürcher das VAR-Glück auf ihrer Seite. Mit der aktuellen Auslegung der Handsregel hätte man auch anders entscheiden können und statt dem FCZ Sion einen Penalty zusprechen können. Oder beiden. Oder keinem. Die Situation der Zürcher gut auf den Punkt gebracht hat FCW-Trainer Bruno Berner. «Sie haben aktuell das Wettkampfglück, welches ihnen in der Hinrunde etwas abging», sagte er.