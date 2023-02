Unentschieden in Genf – Der FCW gewinnt zum ersten Mal einen Punkt gegen Servette Mit einer solidarischen Leistung, aber ohne zu glänzen, holt sich der FC Winterthur in Genf einen Punkt. Das Tor erzielte er mit einem mustergültigen Konter. Gregory von Ballmoos

Nach einem mustergültigen Konter trifft Joaquìn Ardaiz zum zweiten Mal für den FC Winterthur. Foto: Urs Lindt (Feshfocus)

Im letzten Spiel gegen den FC Sion stand er in der Schlussphase ungewollt im Mittelpunkt, gegen Servette Genf erneut in der Startaufstellung. Samuel Ballet verlor letzten Sonntag kurz vor Ende der Partie unnötig den Ball und ebnete den Gästen aus dem Wallis so den Weg zum Ausgleich. Das wirkte nach beim jungen Flügel, den Trainer Bruno Berner auch schon als «unser Sonnenschein» bezeichnete. Ballet sagte selbst: «Ich brauchte einen Tag, um das zu verarbeiten.» Auch wenn er Zuspruch erhalten habe für seine Leistung. Die Zahlen in der Offensive hätten gestimmt, meinten Ballet wie auch Trainer Bruno Berner.