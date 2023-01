FCW schlägt Malaga – Der FCW gewinnt den ersten Test im neuen Jahr Im Trainingslager bezwang der FC Winterthur den FC Malaga mit 1:0. Gregory von Ballmoos

Bei besten Bedingungen trainieren die Winterthurern in Spanien. Foto: Instagram FC Winterthur

Der FC Winterthur weilt zur Zeit in Estepona (Spanien), rund 30 Kilometer südlich von Marbella, im Trainingslager. Am Mittwochmittag bestritten die Winterthurer ihr erstes Testspiel. Dabei gewann das Team von Trainer Bruno Berner gegen den spanischen Zweitligisten FC Malaga mit 1:0. Das Tor erzielte der wieder genesene Samuel Ballet in der 79. Minute. Auch Francisco Rodriguez spielte nach seiner Verletzung wieder eine Halbzeit und Sayf Ltaief kam zu seinem ersten Einsatz nach seiner leihweisen Rückkehr aus Basel.

Mit ins Trainingslager gereist sind auch Leon Duong, Noe Holenstein und Laurin Vögele von der U21. Sie kamen jedoch nicht zum Einsatz. Von den ganz Jungen spielten einzig Arlind Dakaj und Pascal Hammer in der zweiten Halbzeit.

In der ersten Halbzeit spielte der FCW wie zuletzt in der Meisterschaft in einem 4-2-3-1. Personell gab es aber einige Änderungen. So spielte Yannick Schmid neben Granit Lekaj in der Innenverteidigung und Hekuran Kryeziu vertrat den erkrankten Remo Arnold im defensiven Mittelfeld. Auch Roman Buess fehlte krank, für ihn spielte Neftali Manzambi in der Spitze.

Am Donnerstag folgt bereits der nächste Test. Am Nachmittag spielen die Winterthurer gegen La Real Balompédica Linense. Ein Team aus der dritthöchsten Liga Spaniens.

FC Winterthur – FC Malaga 1:0 (0:0) Infos einblenden Tor: 79. Ballet 1:0. FCW in der 1. Halbzeit: Pukaj; Diaby, Schmid, Lekaj, Gantenbein; Kryeziu, Corbaz; Burkart, Ramizi, Di Giusto, Manzambi. FCW in der 2. Halbzeit: Pukaj; Schättin, Gelmi, Hammer, Gonçalves; Abedini, Dakaj, Ltajef, Rodriguez, Chiappetta; Ballet.

