Sieg in Rapperswil – Der FCW gewinnt die Hauptprobe Den letzten Test vor dem Start in die Rückrunde bestritt der FC Winterthur in Rapperswil. Er gewann, hatte aber alte Probleme. Gregory von Ballmoos

Remo Arnold machte das 1:0 und feiert am Dienstag Geburtstag. Foto: George Stutz

Noch ein letzter Test vor dem Start in die Rückrunde und dem Spiel gegen Servette Genf. Noch einmal 90 Minuten für die «andere Hälfte». Eine Formation spielte letzten Samstag gegen Dornbirn und überzeugte beim 6:0. Der andere Anzug – es ist nicht der zweite – sass gegen den FC Rapperswil-Jona noch nicht so gut. Klar, das Promotion League-Team von David Sesa machte es vor allem in der ersten Halbzeit deutlich besser als die Österreicher am Samstag.