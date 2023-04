Winterthur unterliegt Luzern – Der FCW hat die Chancen, Luzern nutzt sie Der FC Winterthur verliert auch das zweite Spiel auf der Schützenwiese gegen den FC Luzern. Es gelang ihm trotz einer stürmischen Schlussphase nicht, den Ausgleich zu erzielen. Gregory von Ballmoos

Traf nicht gegen sein Team: Joaquìn Ardaiz setzt sich zwar gegen Marius Müller im Luzerner Tor durch, doch er erreicht den Ball nicht mehr. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

«Wenn du nach 27 Runden am wenigsten Tore der ganzen Liga erzielt hast, ist klar, woran es liegt.» Das sagte FCW-Trainer Bruno Berner nach dem Spiel. Eines hat sein Team in den 90 Minuten zuvor gegen den FC Luzern erzielt. Wieder einmal eines – nur gegen Sion trafen die Winterthurer mehr als nur einmal, das ist längst bekannt und lange her. Nach 27 Runden steht der FCW bei 23 erzielten Toren. Das ist wenig.