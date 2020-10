2:0 in Kriens – Der FCW holt den zweiten Sieg Die Winterthurer entscheiden die Partie in Kriens schon in der ersten Halbzeit zu ihren Gunsten. red

Der Winterthurer Lindrit Kamberi (rechts) gewinnt einen Zweikampf gegen Abubakar Asumah Foto: Pius Amrein

Eine Woche nach dem spektakulären 5:2-Erfolg zuhause gegen Aarau gewinnt der FCW zum ersten Mal in dieser Saison auswärts. Das 2:0-Schlussresultat steht vor 700 Zuschauern in Kriens schon nach 45 Minuten fest. Davide Callà brachte den FCW in der 15. Minute nach einer Flanke von Roberto Alves in Führung. Ousmane Doumbia erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Diesmal leistete Roman Buess die Vorarbeit.

Nach dem Samstagsspielen der 3. Runde liegt der FCW auf Rang 3, punktgleich mit Wil und Schaffhausen und drei Zähler hinter den Grasshoppers, gegen die es in der Startrunde eine 2:3-Niederlage abgesetzt hatte. Die Stadtzürcher gewannen den Spitzenkampf gegen Wil 3:0. Nebst GC ist auch Schaffhausen noch ohne Verlustpunkt, das am Sonntag Stade Lausanne-Ouchy empfängt.