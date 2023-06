Transfers bei Winterthur – Der FCW holt einen Stürmer aus Lausanne – Gelmi bleibt Aldin Turkes kommt zum FC Winterthur, Roy Gelmi bleibt, und Athletiktrainer Manuel Fässler folgt Bruno Berner zu GC. Gregory von Ballmoos

22 Tore hat Aldin Turkes in der Saison 2019/20 für Lausanne-Sport erzielt. Er schoss damit sein Club fast im Alleingang in die Super League. Turkes war unbestrittener Stammspieler trotz beachtlicher Konkurrenz. Damals ebenfalls bei Lausanne waren Andi Zeqiri, der mittlerweile für den FC Basel stürmt, oder Joel Monteiro, der bei Meister YB unter Vertrag steht.

Auch in der Super League konnte Turkes überzeugen. Bis zu seinem Kreuzbandriss im Winter erzielte er in nur 13 Spielen 6 Tore. Doch dann kam eben der Kreuzbandriss. Davon hat sich Turkes bis jetzt nicht wirklich erholen können. Der Stürmer war bei Lausanne in der letzten Saison nur noch zweite Wahl. Lediglich 14-mal und während 222 Minuten lief er für den Aufsteiger auf, stand lediglich einmal in der Startaufstellung, ein Tor erzielte er nicht. Der Vertrag bei Lausanne lief folgerichtig aus, nun wechselt Turkes zum FC Winterthur.

Hier hat man Bedarf nach einem physisch starken Mittelstürmer. Das wurde mit der Leihe von Joaquìn Ardaiz aus Luzern offensichtlich. Der 27-jährige Turkes unterschreibt für zwei Jahre bei den Winterthurern. Es zeigt aber auch, wie es um die finanziellen Möglichkeiten des FCW im Vergleich zur aufgestiegenen Konkurrenz steht. Für Turkes hatten die Lausanner keine Verwendung mehr, man dürfte sich einen teureren Spieler leisten.

In Winterthur trifft Turkes auf Roy Gelmi. Der FC Winterthur verlängert den Vertrag mit dem Innenverteidiger um ein Jahr. Gelmi kam vor zwei Jahren nach Winterthur und etablierte sich in der Aufstiegssaison als Stammkraft. Auch letzte Saison stand Gelmi in mehr als der Hälfte der Spiele in der Startaufstellung. Im Cup gelang ihm – als einzigem Innenverteidiger – in dieser Saison ein Tor.

Neue Assistenztrainer

Veränderungen gibt es auch im Staff. Ognjen Zaric wird Aurélien Mioch ersetzen. Mioch geht erwartungsgemäss mit Bruno Berner zu GC. Zaric war bereits in Basel der Assistenztrainer von Patrick Rahmen. Zuletzt hat der Österreicher Zaric die U-21 des FC Basel trainiert.

Etwas überraschender ist hingegen, dass auch Athletiktrainer Manuel Fässler mit Berner und Mioch mitgeht. Er wird durch Alex Kern ersetzt. Kern war bis zum Sommer in gleicher Funktion bei Vaduz angestellt. In Winterthur war er eigentlich für den Nachwuchs vorgesehen, nun übernimmt er die Aufgaben bei der ersten Mannschaft.

