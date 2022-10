Thurnheer löst Versprechen ein – Der FCW im «Benissimo» Am Samstag lief zum letzten Mal «Benissimo», und gleichzeitig spielte der FCW gegen GC. Beni Thurnheer gab den Zwischenstand durch und löste damit ein Podcast-Versprechen ein. Gregory von Ballmoos

Seit dem siebten Lebensjahr ist Beni Thurnheer FC-Winterthur-Fan. Am Samstagabend hatte er aber eine Terminkollision. Die letzte «Benissimo»-Sendung war zeitgleich wie das Zürcher Derby zwischen dem FCW und GC. Darum sagte Beni Thurnheer im «Landbote»-Podcast «Dialogplatz»: «Sollte der FC Winterthur in Führung gehen, wäre es mir eine Ehre, das Zwischenresultat bekannt zu geben.» Und der Seuzemer lieferte. Knapp 100 Minuten waren in der Jubiläumsshow des «Benissimo» gespielt, als Thurnheer sein Versprechen einlöste. «Winterthur führt gegen GC 1:0 nach 60 Minuten», sagte der Moderator sichtlich nervös.

Aktion nicht geplant

Das Resultat habe er von seinem ehemaligen Showproduzenten Max Sieber erfahren, erzählte «Beni National» später dem «Blick». Von langer Hand war die Aktion aber nicht geplant, Thurnheer vertraute darauf, dass er das Resultat «irgendwie» erfahren werde. Was offensichtlich geklappt hatte.

Nervös war Thurnheer aber wohl vor allem, weil ihm in seiner allerletzten Sendung endlich der Beweis gelang, dass seine Show «wirklich live» ist. Mission geglückt: 1:0 für den FCW und 1:0 auch für «Beni National».

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.