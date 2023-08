Der Mythos «Cup»

Für den FC Winterthur beginnt heute die Cup-Kampagne. Es ist ein Wettbewerb, in dem vielleicht einiges drin ist. Denn in der Meisterschaft – so realistisch muss man sein – wird der FCW nicht um Titel mitspielen. Doch dieser FCW ist fähig, jede Mannschaft in diesem Land zu schlagen. Das reicht, um in diesem Wettbewerb weit zu kommen. Das ist genau die Faszination des Cups.

Doch dafür braucht es heute eine solide Leistung. Die Ausgangslage ist klar. Der FCW ist Favorit und muss gewinnen. Wettswil-Bonstetten darf geniessen und kann nur gewinnen.