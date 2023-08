Winterthur behauptet sich im Abnützungskampf

In einer körperbetonten Partie hält der FCW seinen Gegner gut in Schach. Eine Grosschance musste man Lausanne-Sport bislang nicht zugestehen. Selbst ist man aber in der Lage dank des schnellen Konterspiels immer wieder Aktionen zu kreieren. So war dann Turkes erfolgreich und Di Giusto hätte beinahe auf 2:0 stellen können. Der FCW liefert eine gute Leistung ab und ist auf gutem Weg, Punkte in die Deutschschweiz zu entführen.