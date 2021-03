Derby in der Challenge League – Der FCW jagt ein Phänomen Die Grasshoppers spielen kaum je gut und nie wirklich überzeugend. Dennoch führen sie die Challenge League klar an. Ihr nächster Gegner: der FC Winterthur im Letzigrund. Hansjörg Schifferli

Das letzte Treffen mit dem FCW haben die Grasshoppers im Februar auf der Schützenwiese zu ihren Gunsten gewendet. Andy Müller (Freshfocus)

Die Grasshoppers – man weiss es: der Rekordmeister – sind der grosse Name in dieser Challenge League. Also ist es, denkt man, nichts als normal, dass sie Tabellenerster sind, mit mittlerweile immerhin vier Punkten Vorsprung auf den Zweiten aus Schaffhausen und acht auf den Dritten aus Thun. Allein, dem entspricht nicht, was die Zürcher in fast aller Regel bieten.

Eine Ausnahme war letzthin das 2:0 im Cup-Achtelfinal gegen Lausanne-Sport aus der Super League, eine einwandfreie Leistung. Und gewiss ist nicht üblich, dass GC so unterirdisch spielt wie Anfang Februar beim Heim-1:1 gegen den Tabellenletzten aus Chiasso. Aber schon fast «normal» ist, wie die Grasshoppers zuletzt bei Stade Lausanne-Ouchy auftraten. Da waren die Waadtländer – zumal nach der landläufigen Diktion – die «bessere» Mannschaft. Doch GC fuhr mit einem 1:1 heim – für seinen einzigen Schuss in über 90 Minuten, der das gegnerische Tor erreichte. Zum Vergleich: Acht Bälle von SLO trafen das Zürcher Tor!