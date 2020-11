Später Treffer zum Heimsieg – Der FCW kämpft ein Spitzenteam nieder Der FC Winterthur bleibt nach Verlustpunkten bestes Team der Challenge League – nach einem nicht unverdienten, aber erzitterten 2:1 gegen Stade Lausanne-Ouchy, seinen bisher stärksten Gegner in dieser Saison. Hansjörg Schifferli

Roman Buess nimmt Anlauf zum entscheidenden Treffer: Er verwertet den Penalty zum 2:1-Sieg des FCW. Heinz Diener

Wer in der Challenge League vorne mitmischen will, der muss ein Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy gewinnen – gegen einen der kleineren Namen in dieser Liga, der er erst im zweiten Jahr angehört. Das hat der FCW an diesem kalten Abend in der leeren «Schützi» geschafft. Und das war eine gute Leistung. Denn der Gast aus der Waadt war noch besser als man aufgrund seines starken Starts mit 13 Punkten aus den ersten acht Spielen hatte erwarten müssen.

Ein Elfmeter, den Spezialist Roman Buess in der 83. Minute nach einem klaren Strafraumfoul Lavrim Hajrulahus an Davide Callà verwertete, war die Entscheidung. Diese zweite Führung brachten die Winterthurer über die Zeit, nicht ohne Bangen.